Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США й обговорив постачання додаткових Patriot для України.

Про це повідомив Президент України.

За словами Зеленського, йшлося про головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО.

Президент підкреслив, що це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру.

“Дякую Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України”, — наголосив Зеленський.

У вечірньому зверненні президент України зауважив, що вже у липні Україна очікує на посилення в захисті неба та отримання далекобійної зброї.

“Цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими”,— сказав Зеленський.