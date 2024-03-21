Про це повідомив президент у своєму Telegram-каналі.

“Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту до України, щодо продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української ППО“, – зазначив Зеленський.

Він додає, що у необхідності надійного захисту неба Прем’єр-міністр переконався під час візиту в Одесу 6 березня. Також Зеленський розповів йому про ранковий російський удар по Києву.

Окрім цього, домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.