Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомив глава уряду.

Під час зустрічі президент України подякував Столтенбергу за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити армію.