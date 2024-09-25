Візит Єнса Столтенберга до Києва ми трактуємо як знак, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною – Володимир Зеленський за результатами переговорів у столиці — Офіційне інтернет-представництво Президента України

Про це повідомив глава уряду.

Під час зустрічі президент України подякував Столтенбергу за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити армію.

“Ми обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленості Вашингтонського саміту Альянсу”, — повідомив Зеленський.