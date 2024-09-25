Про це повідомив глава уряду.
Під час зустрічі президент України подякував Столтенбергу за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити армію.
“Ми обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленості Вашингтонського саміту Альянсу”, — повідомив Зеленський.
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