Популярного головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч в офіс президента в понеділок і повідомили, що його звільняють, повідомили CNN два джерела, знайомі з цією справою, після тижнів зростання припущень щодо напруженості між Володимиром Зеленським і його головним командувачем.

Офіційного оголошення не було зроблено, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи, однак указ президента очікується до кінця тижня, повідомило одне з джерел CNN, що стане найбільшою військовою потрясінням Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому.

Чутки про зустріч і звільнення Залужного вибухнули по Києву в понеділок увечері, додавши довіри через розбіжності, які, як вважають усі, виникли між президентом і його головнокомандувачем після провалу українського контрнаступу минулого року.

Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді.

У понеділок речник президента Сергій Никифоров заявив CNN та іншим, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності. Міністерство оборони також опублікувало повідомлення у своїх соцмережах: «Шановні журналісти, негайна відповідь усім: ні, це неправда».

А сам Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок взагалі не згадував свого начальника армії.

Але, за словами одного з джерел, на невеликому зібранні у своєму офісі в понеділок, на якому також був присутній міністр оборони Рустем Умеров, президент заявив, що «прийняв рішення звільнити головнокомандувача збройними силами». Рахунок узгоджується з іншими звітами, зокрема у The Washington Post і Financial Times.

У розмові, названій «спокійною», Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, яку Залужний відхилив.

Тоді президент України підкреслив своє рішення, зазначивши, що той факт, що Залужний відмовився від нової посади, не змінює факту його усунення з нинішньої посади.

CNN звернувся до офісу президента в середу з проханням про додаткові коментарі, але не отримав відповіді.

Зокрема, двоє імен обговорюються як можливі наступники, сказав CNN одне з джерел, старший військовий командир.

Одним із них є нинішній голова Головного управління розвідки оборонного відомства Кирило Буданов, 38-річний генерал, який, як відомо, має тісні зв’язки із Зеленським і вважається представником нового покоління військових лідерів.

Відповідаючи на запитання CNN в інтерв’ю у вівторок, чи збирається він стати новим головнокомандувачем України, Буданов відмовився від цього, припустивши, що навряд чи він би говорив із CNN у цей момент, якби таке призначення було щойно зроблено.

«Ми перебуваємо у війні, і всі сторони використовують усі доступні засоби, включно з інформаційною війною», – додав начальник військової розвідки.

Іншим фаворитом є Олександр Сирський, нині командувач Сухопутних військ України, сказав старший військовий командувач у розмові з CNN.

Офіс Сирського не відповів на спробу CNN зв’язатися з ним.

Один із найпопулярніших лідерів України

Незважаючи на невдачу контрнаступу України в досягненні істотного прогресу у відкиданні російських військ на півдні та сході країни, Залужний залишається одним із найпопулярніших лідерів у країні.

Опитування, опубліковане Київським інститутом соціології в грудні, показало, що 88% українців підтримують верховного генерала. Рейтинг Зеленського, хоч і високий, був значно нижчим – 62%.

Опитування було проведено після того, як розбіжності між двома лідерами, мабуть, вирвалися на відкритому повітрі щодо переслідування війни.

«Так само, як у Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який поставив нас у глухий кут», — написав Залужний у The Economist у листопаді, коли стало ясно, що глибокі мінні поля Росії та переважний вогонь важкої артилерії значною мірою завдали шкоди. завадили значним українським успіхам у контрнаступі.

“Швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву”, а замість цього буде рівновага нищівних втрат і руйнувань, додав командувач армією.

Ці коментарі негайно викликали критику з боку офісу президента.

«Якби я був військовим, то останнє, що я б зробив, це коментувати пресі, громадськості те, що відбувається на фронті і що може статися на фронті… бо тоді ми полегшимо роботу агресора. ”, – заявив тоді в ефірі українського телебачення заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Зеленський не став відкрито критикувати Залужного, але сказав на прес-конференції в прямому ефірі в грудні:

“Я чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла: у нас є розуміння наших дій. Я хочу побачити подробиці”, – повідомляє Reuters.

Розпочатий у червні контрнаступ України був основною спробою відкинути російські сили з територій, які вони окупували з 2022 року, зокрема на півдні країни. Україна мала на меті наступ на південь від міста Оріхів до Азовського моря, розділивши сили Росії навпіл і перерізавши її сухопутний міст до Криму.

Але здобутки України були скромними. Сили намагалися просунутися з Оріхова до Токмака, але дійшли лише до Роботине, трохи більше ніж за 20 кілометрів (12,4 миль) на південь.

Відсутність прогресу в Україні призвела до того, що наприкінці грудня її збройні сили закликали до величезної мобілізації до півмільйона нових призовників. Наразі запит знаходиться на розгляді у парламенті.

Один солдат, з яким CNN зв’язався, який зараз воює в районі Авдіївки на сході, сказав, що будь-яке рішення про звільнення Залужного було помилкою.