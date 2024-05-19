Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі президента.
“Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни!”, – сказав Зеленський.
Він нагадав, що наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Також Зеленський наголосив на тому, що російським загарбникам не вдалося досягає свого завдання – “розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини”.
Наприкінці глава держави подякував усім захисникам, які “сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції”.
“Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!” – сказав Зеленський.
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