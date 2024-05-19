Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у неділю, 19 травня, сказав, що лініям захисту має бути приділена першочергова увага на всіх районах бойових дій. Також він наголосив на тому, що впродовж тижня позиції українських сил на Харківщині стали більш міцними.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі президента.

“Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни!”, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Також Зеленський наголосив на тому, що російським загарбникам не вдалося досягає свого завдання – “розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини”.

Наприкінці глава держави подякував усім захисникам, які “сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції”.

“Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!” – сказав Зеленський.