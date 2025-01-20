Українські слідчі СБУ продовжують допити північнокорейських військовополонених, які надали ключову інформацію про свою участь у війні проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ. Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених”, — зазначив Зеленський.

На відео, опублікованому президентом, один із полонених розповів, що групу північнокорейських солдатів навчали використовувати російську важку техніку.

Він також повідомив, що на вантажному кораблі, який прямував із КНДР до Росії, перебувало близько 100 осіб.

Полонений також згадав про великі втрати під час бойових дій у Курській області 3 січня, коли, за його словами, було “дуже багато постраждалих”.

“Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені”, — наголосив президент.