Президент Володимир Зеленський заявив, що проведено перевірку щодо забезпечення Сил оборони снарядами, і наголосив на важливості реального виконання партнерами зобов’язань.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

“Було вже кілька доповідей головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. По кожному пакету, по всіх наших домовленостях. Це фундаментально для оборони”, – зазначив Зеленський.

Щодо операції у Курській області Президент зауважив: “Триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони”.

Він подякував усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду.

Як повідомлялося, на фронті від початку доби відбулися 54 бойові зіткнення, на Покровському напрямку Сили оборони відбили 11 атак, тривали бої в чотирьох локаціях.