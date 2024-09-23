Про це повідомили в Офісі президента Україна.

Він зазначив, що нагорода The Golden Plate Award протягом 60 років вручається за значний внесок у розвиток людства та за винахідливість, яка можлива лише за умов свободи.

“Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому“, — наголосив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що найближчі місяці стануть вирішальними у війні між Росією та Україною, і наголосив, що Україна “не може дозволити собі зволікання” з боку союзників.