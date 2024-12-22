Про це повідомляє офіційний сайт.
Серед присутніх на зустрічі були члени молодіжної організації “Пласт – Національна скаутська організація України”, всеукраїнської молодіжної громадської організації “Національна організація скаутів України” та громадської організації “Асоціація гайдів України”.
Юні скаути розповіли главі держави, як саме вони допомагають у ці складні для країни часи:
- піклуються молоддю у прифронтових регіонах;
- підтримують зв’язок з маленькими українцями за кордоном;
- допомагають пораненим українським захисникам.
Зазначається, що вифлеємський вогонь миру згодом відвезуть на фронт і передадуть українським захисникам і захисницям.
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