Про це повідомляє офіційний сайт.

Серед присутніх на зустрічі були члени молодіжної організації “Пласт – Національна скаутська організація України”, всеукраїнської молодіжної громадської організації “Національна організація скаутів України” та громадської організації “Асоціація гайдів України”.

Юні скаути розповіли главі держави, як саме вони допомагають у ці складні для країни часи:

піклуються молоддю у прифронтових регіонах;

підтримують зв’язок з маленькими українцями за кордоном;

допомагають пораненим українським захисникам.

Зазначається, що вифлеємський вогонь миру згодом відвезуть на фронт і передадуть українським захисникам і захисницям.