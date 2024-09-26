Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, на чолі з лідерами демократів Чаком Шумером та республіканців Мітчем Макконнеллом. Глава держави ознайомив сенаторів із ключовими пунктами українського плану перемоги.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував обом партіям Сенату, адміністрації президента Сполучених Штатів і всьому американському народові за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

“Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку”, — сказав він.

За словами президента, такі зустрічі особливо важливі саме зараз, коли перед початком опалювального сезону РФ посилює ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Про що говорили

Серед тем, які глава держави обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України – додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремий фокус розмови – посилення санкційного тиску на державу-агресорку, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.