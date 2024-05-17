Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що західні союзники не тиснуть на Україну, щоб вона розпочала переговори з Росією, але відзначив, що така атмосфера панує в світі.

Про це пише РБК-Україна.

“Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — Саміт миру”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Саміт миру є правильним майданчиком для ініціативи України.

За словами Зеленського, Україна має деякі конкретні цілі на цьому саміті. Серед них – отримання гарантій енергетичної безпеки, включаючи ядерну.

Це важливо для прогнозування подій, зокрема, наступної зими. Також Україна прагне досягти вільного судноплавства, особливо в українських морях, щоб забезпечити безпеку у регіоні, зокрема в Одесі та на півдні країни.

Наступна мета — просування у справі обміну полоненими, що має важливий гуманітарний аспект. Зеленський підкреслив, що це також стосується повернення дітей.

Таким чином, головні пункти, які Україна прагне отримати на саміті, — це енергетична безпека, безпека судноплавства та просування у справі обміну полоненими.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін, під час неформальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, заявив про готовність Росії вирішувати українське питання шляхом політичних переговорів і показати свою щирість у цьому процесі.