Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зазнчається, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили міжнародні кроки, спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні.

“Основні теми розмови – міжнародні зусилля заради відновлення справедливого миру для України, продовження оборонної співпраці та ситуація на полі бою.”, – йдеться у повідомленні.

Окремо президент висловив свою вдячність Стуббу за його активну роль у просуванні миру на основі принципів Статуту ООН.

Крім того, лідери обговорили загрози для регіональної та глобальної безпеки, спричинені залученням Північної Кореї до російської війни проти України.

  • НБУ: Реальні зарплати українців до кінця року перевищать довоєнний рівень.
  • Президент озвучив суму збитків України внаслідок російської агресії.
  • Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО: закликав до рішучішої реакції Заходу на роль КНДР у війні проти України.