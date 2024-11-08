Володимир Зеленський обговорив з фінським президентом Александром Стуббом міжнародні зусилля заради відновлення справедливого миру для України.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зазнчається, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили міжнародні кроки, спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні.

“Основні теми розмови – міжнародні зусилля заради відновлення справедливого миру для України, продовження оборонної співпраці та ситуація на полі бою.”, – йдеться у повідомленні.

Окремо президент висловив свою вдячність Стуббу за його активну роль у просуванні миру на основі принципів Статуту ООН.

Крім того, лідери обговорили загрози для регіональної та глобальної безпеки, спричинені залученням Північної Кореї до російської війни проти України.