Президент наголошує, що Сполученим Штатам не варто обговорювати Росією війну в Україні без залучення представників нашої держави.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю АР.

“США та Росія можуть мати власні відносини, але розмови про Україну без нас дуже небезпечні для усіх”, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що його команда перебуває у контакті з новою адміністрацією США.

“Перш за все нам треба провести із ним (Трампом – ред.) зустріч. До речі, цього хочуть також усі в Європі” , — зауважив Президент України, згадавши про “спільне бачення швидкого завершення війни”.

На думку українського лідера, Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, пригрозивши йому запровадженням санкцій проти російського енергетичного сектору та продовжуючи підтримувати обороноздатність України.

“Це – найшвидші й найважливіші кроки”, — переконаний Зеленський.

Нагадаємо, Трамп у суботу заявив, що його адміністрація вже проводить дуже серйозні дискусії з Росією щодо її війни в Україні, і разом з Путіним вони незабаром можуть зробити важливі кроки для припинення гарячої фази конфлікту.