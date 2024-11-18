Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Також президент провів нараду, присвячену ключовим питанням забезпечення безпеки та життєдіяльності регіону.
“Безпека – пріоритет. Сьогодні ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Більшість із запланованого уже облаштована. Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи”, – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що заходи із забезпечення обороноздатності Донеччини проводяться активно, і значна частина фортифікацій вже готова до виконання свого призначення.
Нагадаємо, що сьогодні Президент України також відвідав 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, розташовану в Покровську.
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