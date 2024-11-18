Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області, де ознайомився з процесом будівництва фортифікаційних споруд.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Також президент провів нараду, присвячену ключовим питанням забезпечення безпеки та життєдіяльності регіону.

“Безпека – пріоритет. Сьогодні ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Більшість із запланованого уже облаштована. Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що заходи із забезпечення обороноздатності Донеччини проводяться активно, і значна частина фортифікацій вже готова до виконання свого призначення.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України також відвідав 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, розташовану в Покровську.