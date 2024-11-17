Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну ракетну атаку РФ по Україні, яка сталася під ранок неділі, 17 листопада. За його словами, ціллю ворога була енергетична інфраструктура країни.

Про це сказав глава держави у ранковому зверненні.

“Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема “шахеди”. Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: “циркони”, “іскандери”, “кинджали”. Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей”, — сказав Зеленський.

За словами Президента, ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.

Глава держави зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.

“Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, “сушок” та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали”, – подякував український лідер.