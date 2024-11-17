Про це сказав глава держави у ранковому зверненні.
“Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема “шахеди”. Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: “циркони”, “іскандери”, “кинджали”. Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей”, — сказав Зеленський.
За словами Президента, ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.
Глава держави зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.
“Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, “сушок” та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали”, – подякував український лідер.
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