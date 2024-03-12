Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон про доброчесне лобіювання. Це одна з євроінтеграційних вимог.

Кратка законопроєкту №10337 за підписом президента опублікована на сайті Верховної ради України.

Зокрема документ встановлює термінологію, права, обов’язки та методи лобіювання, а також створює Реєстр прозорості, який формуватиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

За словами нардепа від партії “Голос” Ярослава Железняка, закон набуде чинності через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

7 грудня 2023 року віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Кабмін схвалив законопроєкт про лобіювання з доопрацюваннями, які враховують пропозиції громадськості та коментарі Міністерства юстиції.

13 грудня у Верховній раді було зареєстровано законопроєкт №10337 “Про доброчесне лобіювання”. Документ спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано у пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

10 січня 2024 року Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про доброчесне лобіювання”.

23 лютого Верховна рада в цілому схвалила євроінтеграційний законопроєкт про лобіювання.