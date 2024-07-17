Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

Зеленський пояснив, що цей документ враховує безпекові зміни та новації, зокрема, в Чорному морі.

“Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу”, – наголосив Зеленський.

Президент також подякував тим, хто допомагає. Зокрема, працівникам державних інституцій, воїнам, спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії.

Окрім того, Зеленський провів нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. За його словами, потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити війну на курс до її справедливого завершення. Український лідер також висловив вдячність кожному, хто демонструє чесне лідерство.