Указ оприлюднено на сайті ОПУ.
Серед тих, кого безстроково позбавили нагород – колишні чиновники, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.
Державних нагород позбавили:
- Миколи Азарова (ордена “За заслуги” І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання “Заслужений економіст України”);
- Євгена Балицького;
- Олександра Баталіна;
- Володимира Бортко;
- Валерія Георгієва;
- Бориса Гризлова;
- Володимира Гундяєва (патріарха Кирила було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня);
- Андрія Деркача (орден “За заслуги” ІІІ ступеня);
- Віталія Захарченка;
- Тараса Козака;
- Валентину Матвієнко;
- Віктора Медведчука (ордена “За заслуги” І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання «Заслужений юрист України»);
- Віктора Пшонку (орден “За заслуги” ІІІ ступеня);
- Анатолія Сердюкова;
- Володимира Співакова;
- Дмитра Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання “Заслужений діяч науки та техніки”);
- Анатолія Тимощука;
- Олега Царьова;
- Олександра Єфремова (ордена “За заслуги” І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);
- Віталія Захарченка;
- Вадима Колесніченка;
- Рената Кузьміна (ордена “За заслуги” ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України»);
- Костянтина Кулика;
- Валентина Ландика;
- Володимира Олійника;
- Вадима Рабіновича;
- Сергія Тулуба;
- Олександра Якименка.
Крім того, почесного звання “Народний артист України” позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куек (Ані Лорак) та Таїсія Повалій – також звання “Заслужений артист України”.