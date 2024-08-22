21 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №511/2024, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Санкції були застосовані проти кількох фізичних осіб, які були визначені як такі, що становлять загрозу національній безпеці України.

Зокрема проти блогера Анатолія Шарія. Він звинувачується у пропаганді, яка підриває національну безпеку України. Санкції включають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, заборону передачі технологій та позбавлення державних нагород.

Також санкції застосували проти Ігоря Гужви — власника медіаресурсів, які поширюють антиукраїнську пропаганду. Санкції передбачають блокування активів, заборону на ведення торговельних операцій, обмеження використання електронних комунікаційних мереж, а також заборону поширення його медіа на території України.

Окрім того, під обмеження потрапив і Денис Пушилін — один із ватажків окупаційної адміністрації на сході України, причетний до терористичної діяльності. Санкції включають блокування активів, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, заборону на набуття у власність земельних ділянок, а також позбавлення державних нагород України.

Ці санкції є частиною ширшої стратегії України щодо посилення тиску на осіб, які здійснюють антидержавну діяльність або підтримують агресію проти України.