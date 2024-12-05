Президент України Володимир Зеленський 5 грудня підписав указ, що офіційно затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти низки представників грузинської влади.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Під обмеження потрапив засновник партії “Грузинська мрія” Бідзіна Іванішвілі та ще 19 осіб, пов’язаних із ним.

“Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну”, – наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість консолідації зусиль регіональних країн для протидії Росії, зауваживши, що зволікання може мати серйозні наслідки.

“Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово”, – додав він.

За словами Зеленського, санкції покликані не лише протидіяти впливу Росії, але й захистити демократичні цінності в регіоні. Він також закликав міжнародну спільноту приєднатися до таких заходів, щоб гарантувати безпеку та незалежність країн, які стикаються з агресією Кремля.