Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

Під санкції потрапили 18 українських та російських громадян. Зокрема, у списку опинилися народні депутати від забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя” та інші пропагандисти. 

Згідно з указом, який опублікували на сайті президента, санкції стосуються, зокрема:

  • народних депутатів від забороненої “ОПЗЖ” Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олега Волошина;
  • ексдепутатів Євгенія Мураєва, Євгена Горохова та Петра Симоненка;
  • головної редакторки підсанкційного видання “Страна” Світлани Крюкової;
  • депутата Юрія Бойка, якого також позбавили звання Героя України;
  • танцюриста Вадима Писарєва;
  • оперного співака Василя Герелло та інших.

“Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, — додав глава держави.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона поширення медіа на території України тощо.