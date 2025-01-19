У неділю, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти пропагандистів та людей, що перейшли на бік Росії у час війни.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

Під санкції потрапили 18 українських та російських громадян. Зокрема, у списку опинилися народні депутати від забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя” та інші пропагандисти.

Згідно з указом, який опублікували на сайті президента, санкції стосуються, зокрема:

народних депутатів від забороненої “ОПЗЖ” Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олега Волошина;

ексдепутатів Євгенія Мураєва, Євгена Горохова та Петра Симоненка;

головної редакторки підсанкційного видання “Страна” Світлани Крюкової;

депутата Юрія Бойка, якого також позбавили звання Героя України;

танцюриста Вадима Писарєва;

оперного співака Василя Герелло та інших.

“Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, — додав глава держави.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона поширення медіа на території України тощо.