Про це глава держави заявив у своєму зверненні.
Під санкції потрапили 18 українських та російських громадян. Зокрема, у списку опинилися народні депутати від забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя” та інші пропагандисти.
Згідно з указом, який опублікували на сайті президента, санкції стосуються, зокрема:
- народних депутатів від забороненої “ОПЗЖ” Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олега Волошина;
- ексдепутатів Євгенія Мураєва, Євгена Горохова та Петра Симоненка;
- головної редакторки підсанкційного видання “Страна” Світлани Крюкової;
- депутата Юрія Бойка, якого також позбавили звання Героя України;
- танцюриста Вадима Писарєва;
- оперного співака Василя Герелло та інших.
“Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, — додав глава держави.
Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона поширення медіа на території України тощо.
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