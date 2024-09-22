Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

У документі передбачено відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Винятком є ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії.

Крім того, передбачено розширення напрямків використання залишків коштів органів місцевого самоврядування – погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року.

Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик тощо.