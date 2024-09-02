Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 11256-2 на сайті Верховної Ради.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко казав, що подавав постанову у Верховну Раду, яка заблокувала рух законопроєкту про підвищення акцизів на цілий місяць. Сам депутат називав законопроєкт «дурним рішенням влади».

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що його мета — погодження законодавства України з нормами законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою ЄС.

Автори закону вважають, що його реалізація сприятиме збільшенню бюджетних надходжень. Згідно із законопроєктом, уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — до 277 євро за 1000 літрів.

Очікується, що в разі ухвалення законопроєкту до державного бюджету у другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.