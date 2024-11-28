Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який визначає ключові напрямки фінансування, зокрема національну безпеку та підтримку населення.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки залишаються в центрі уваги. На це виділяємо 2,23 трлн грн”, – зазначив Шмигаль.

Окрім того, значна частина коштів піде на соціальний захист (420,9 млрд грн), охорону здоров’я (217 млрд грн) та освіту (199 млрд грн). Загалом бюджетні видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн, тоді як доходи становитимуть 2,05 трлн грн.

Шмигаль також висловив упевненість у стабільному проходженні наступного фінансового року завдяки співпраці державних інституцій і підтримці міжнародних партнерів.