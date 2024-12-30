Про це йдеться в картці законопроєкту.

Закон набуває чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, що замість МСЕК оцінювання функціонального стану громадян здійснюватимуть експертні команди, які працюватимуть на базі кластерних і надкластерних лікарень. Процедура відповідатиме критеріям міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Закон передбачає низку ключових змін:

  • Електронна система оцінювання. Оцінка функціонування здійснюватиметься через прозорий електронний сервіс.
  • Деперсоналізація. Експертні команди формуватимуться автоматично, що унеможливить вплив людського фактора.
  • Оскарження рішень. Громадяни матимуть можливість звертатися до Центру оцінювання функціонального стану для перегляду рішень.
  • Прозорість даних. Результати оцінювання стануть доступними для громадського моніторингу.
  • Збереження чинності попередніх довідок. Документи, видані до 2025 року, залишатимуться актуальними для отримання соціальних гарантій.

Скандали навколо корупції в МСЕК стали поштовхом до реформи. Серед найгучніших випадків – викриття керівниці Хмельницької обласної МСЕК на зберіганні значних сум грошей у різних валютах та фальшивих документів.

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