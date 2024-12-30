Про це йдеться в картці законопроєкту.

Закон набуває чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, що замість МСЕК оцінювання функціонального стану громадян здійснюватимуть експертні команди, які працюватимуть на базі кластерних і надкластерних лікарень. Процедура відповідатиме критеріям міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Закон передбачає низку ключових змін:

Електронна система оцінювання. Оцінка функціонування здійснюватиметься через прозорий електронний сервіс.

Оцінка функціонування здійснюватиметься через прозорий електронний сервіс. Деперсоналізація. Експертні команди формуватимуться автоматично, що унеможливить вплив людського фактора.

Експертні команди формуватимуться автоматично, що унеможливить вплив людського фактора. Оскарження рішень. Громадяни матимуть можливість звертатися до Центру оцінювання функціонального стану для перегляду рішень.

Громадяни матимуть можливість звертатися до Центру оцінювання функціонального стану для перегляду рішень. Прозорість даних. Результати оцінювання стануть доступними для громадського моніторингу.

Результати оцінювання стануть доступними для громадського моніторингу. Збереження чинності попередніх довідок. Документи, видані до 2025 року, залишатимуться актуальними для отримання соціальних гарантій.

Скандали навколо корупції в МСЕК стали поштовхом до реформи. Серед найгучніших випадків – викриття керівниці Хмельницької обласної МСЕК на зберіганні значних сум грошей у різних валютах та фальшивих документів.