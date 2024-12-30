Про це йдеться в картці законопроєкту.
Закон набуває чинності з 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, що замість МСЕК оцінювання функціонального стану громадян здійснюватимуть експертні команди, які працюватимуть на базі кластерних і надкластерних лікарень. Процедура відповідатиме критеріям міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
Закон передбачає низку ключових змін:
- Електронна система оцінювання. Оцінка функціонування здійснюватиметься через прозорий електронний сервіс.
- Деперсоналізація. Експертні команди формуватимуться автоматично, що унеможливить вплив людського фактора.
- Оскарження рішень. Громадяни матимуть можливість звертатися до Центру оцінювання функціонального стану для перегляду рішень.
- Прозорість даних. Результати оцінювання стануть доступними для громадського моніторингу.
- Збереження чинності попередніх довідок. Документи, видані до 2025 року, залишатимуться актуальними для отримання соціальних гарантій.
Скандали навколо корупції в МСЕК стали поштовхом до реформи. Серед найгучніших випадків – викриття керівниці Хмельницької обласної МСЕК на зберіганні значних сум грошей у різних валютах та фальшивих документів.