Про це повідомила пресслужба українського парламенту.
Згідно із законом, отримати громадянство України зможуть іноземці, які проходять чи проходили службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України. Для цього необхідно буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Члени сім’ї іноземців, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.
Також передбачається надання дозволів на імміграцію або громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспорта. Також це стосується іноземців та осіб без громадянства, які захищали Україну.
Зазначається, що законом врегульовується правовий статус іноземців, які захищають територіальну цілісність України, зокрема, у випадках, коли терміни дії паспортів таких іноземців та осіб без громадянства закінчилися.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а деякі його положення через три місяці.
- ВР ухвалила закон щодо громадянства для добровольців з РФ та Білорусі
- Верховна Рада України схвалила законопроєкт, що передбачає позбавлення нагород за підтримку держави-агресора
- Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту