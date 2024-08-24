Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання громадянства іноземцям, які служать у ЗСУ та інших військових формуваннях.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

Згідно із законом, отримати громадянство України зможуть іноземці, які проходять чи проходили службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України. Для цього необхідно буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Члени сім’ї іноземців, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Також передбачається надання дозволів на імміграцію або громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспорта. Також це стосується іноземців та осіб без громадянства, які захищали Україну.

Зазначається, що законом врегульовується правовий статус іноземців, які захищають територіальну цілісність України, зокрема, у випадках, коли терміни дії паспортів таких іноземців та осіб без громадянства закінчилися.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а деякі його положення через три місяці.