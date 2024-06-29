Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), що є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з МВФ. Документ передбачає обов'язкову переатестацію усіх співробітників органу.

Про це з’ясувалося з картки закону №10439, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Як йдеться у пояснювальній записці, закон був підготовлений для виконання зобов’язань України, взятих перед Міжнародним валютним фондом від 24 березня 2023 року.

Документ визначає функції та повноваження БЕБ, а також має забезпечити прозорий процес відбору директора цього правоохоронного органа на конкурсній основі. Директора обиратиме комісія із 6 людей, половина з яких — це міжнародні експерти.

Також документ встановлює обов’язкове проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням людини на посаду в Бюро економічної безпеки. Передбачається й обов’язкове проходження переатестації усіх працівників. Її проводитиме комісія, яка складатиметься з 12 осіб, половина з яких — призначатимуться директором БЕБ, а інша половина — міжнародними партнерами. Сформувати відповідну комісію потрібно за два місяці, а упродовж 1,5 року повинні призначити директора та переатестувати увесь персонал.