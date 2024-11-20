Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає позбавлення державних нагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора, а також за інші протиправні дії проти держави.

Про це зазначається на сайті Верховної Ради.

“Закон встановлює додаткове покарання у вигляді позбавлення державних нагород України”, – йдеться в повідомленні.

Зміни внесено до статей Кримінального кодексу України та інших нормативно-правових актів. У разі втрати нагород, особа та її сім’я також позбавляються всіх прав і пільг, передбачених для нагороджених.

“Особа, позбавлена державної нагороди, та члени її родини втрачають усі передбачені законом права і пільги”, – наголошується в документі.

Нововведення має на меті забезпечити відповідальність тих, хто своїми діями шкодить Україні або підтримує агресора. Закон спрямований на захист інтересів держави та морально-етичних цінностей, які символізують нагороди.