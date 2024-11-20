Про це зазначається на сайті Верховної Ради.
“Закон встановлює додаткове покарання у вигляді позбавлення державних нагород України”, – йдеться в повідомленні.
Зміни внесено до статей Кримінального кодексу України та інших нормативно-правових актів. У разі втрати нагород, особа та її сім’я також позбавляються всіх прав і пільг, передбачених для нагороджених.
“Особа, позбавлена державної нагороди, та члени її родини втрачають усі передбачені законом права і пільги”, – наголошується в документі.
Нововведення має на меті забезпечити відповідальність тих, хто своїми діями шкодить Україні або підтримує агресора. Закон спрямований на захист інтересів держави та морально-етичних цінностей, які символізують нагороди.
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