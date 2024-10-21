Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ініціювала цей закон Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.Новий закон зробить прозорими ціни на будівельні матеріали, оприлюднюючи їх на платформі Prozorro. Це дозволить боротися з корупцією та запобігти завищенню цін під час будівництва. 

Відтепер всі замовники, навіть ті, що будують фортифікації під час війни, зобов’язані публікувати ціни на матеріали на Prozorro.

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