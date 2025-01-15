Президент України підписав закон № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

Згідно з новим законодавством, юнаки, яким виповнюється 17 років, будуть заноситися до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів щороку з 1 січня по 31 липня:

за допомогою електронного кабінету;

особистого прибуття до ТЦК та СП.

Призовники також проходитимуть медичний огляд перед початком базової загальновійськової підготовки.

Окрім того, закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які пішли у СЗЧ і добровільно прибули до військових частин. Командири цих військовослужбовців зобов’язані протягом 72 годин продовжити їх службу, дію контракту, а також поновити виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

А ось жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.