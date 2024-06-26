Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Верховної Ради.

Цей закон, зокрема, визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.

У пояснювальній записці до цього документу вказується, що він передбачає «офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на заняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо».