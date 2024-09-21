Президент України Володимир Зеленський 20 вересня підписав законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Верховна рада підтримала цей проєкт закону в другому читанні 18 вересня. Уже в п’ятницю, 20 вересня, закон, направили на підпис Зеленському, той підписав документ, і 20 вересня проходило розсилання акта.

У першому читанні Рада підтримала цю законодавчу ініціативу 3 вересня.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

17 вересня Верховна рада України у першому читанні підтримала законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Це ухвалили з другої спроби. Законопроєкт передбачає: