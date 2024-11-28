Відповідну інформацію опублікували на сайті Верховної Ради.

У документі зазначено, що підписаний закон сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів для забезпечення Збройних сил України, включно з закупівлею зброї, амуніції та виплатою зарплат військовим.

Серед ключових змін, передбачених законом:

встановлення 50% податку для банківських установ;

підвищення мінімального податкового зобов’язання для земельних ділянок;

впровадження 25% податку на прибуток фінансових компаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність із податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

збільшення рентної плати за видобуток щебеню.

Водночас Верховна Рада не підтримала ініціативу про збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Ця правка була відхилена під час розгляду законопроєкту.