Відповідну інформацію опублікували на сайті Верховної Ради.
У документі зазначено, що підписаний закон сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів для забезпечення Збройних сил України, включно з закупівлею зброї, амуніції та виплатою зарплат військовим.
Серед ключових змін, передбачених законом:
- встановлення 50% податку для банківських установ;
- підвищення мінімального податкового зобов’язання для земельних ділянок;
- впровадження 25% податку на прибуток фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність із податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- збільшення рентної плати за видобуток щебеню.
Водночас Верховна Рада не підтримала ініціативу про збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Ця правка була відхилена під час розгляду законопроєкту.