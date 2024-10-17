Про це повідомив Ярослав Железняк – заступник голови податкового комітету Верховної Ради.

“Закон про реформу митниці #6490д підписаний. З 01 листопада вступає в силу!”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Цим законом передбачається залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу для відбору членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, а також надання голові Держмитслужби повноважень призначати своїх заступників без узгодження з Міністром фінансів.

Крім того, у пояснювальній записці до закону зазначено, що він передбачає зміну процедури конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, спираючись на практики НАБУ та інших антикорупційних органів.