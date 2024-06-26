Про це відомо із сайту Верховної Ради.
Так, законопроєкт №11144 пропонує для підвищення обороноздатності держави дозволити Держспецзв’язку закуповувати безпілотні системи та боєприпаси до них, системи РЕБ, організовувати навчання операторів дронів, а також самостійно проводити їхні випробовування.
Окрім цього, установі дозволили передавати і безпілотники, і РЕБ на потреби Збройних сил України та інших складових Сил безпеки й оборони.
За цей законопроєкт проголосували 275 депутатів Верховної Ради. Нині його підписав президент, тож тепер документ набув чинності.
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