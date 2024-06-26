Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації купувати дрони й засоби радіоелектронної боротьби для потреб оборони.

Про це відомо із сайту Верховної Ради.

Так, законопроєкт №11144 пропонує для підвищення обороноздатності держави дозволити Держспецзв’язку закуповувати безпілотні системи та боєприпаси до них, системи РЕБ, організовувати навчання операторів дронів, а також самостійно проводити їхні випробовування.

Окрім цього, установі дозволили передавати і безпілотники, і РЕБ на потреби Збройних сил України та інших складових Сил безпеки й оборони.

За цей законопроєкт проголосували 275 депутатів Верховної Ради. Нині його підписав президент, тож тепер документ набув чинності.