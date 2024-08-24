Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Закон має на меті заборонити діяльність релігійних організацій в Україні, керівні центри яких розташовані в країнах, що агресивно діють проти України.
Після набуття чинності закону, українські церкви, підозрювані у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців для розриву зв’язків.
17 серпня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримала ініціативу щодо заборони релігійних організацій, пов’язаних з Росією.
20 серпня 265 депутатів проголосували за заборону діяльності таких організацій, після чого спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав відповідний закон про заборону РПЦ в Україні.
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