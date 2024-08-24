24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє Російську православну церкву та її організації в Україні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон має на меті заборонити діяльність релігійних організацій в Україні, керівні центри яких розташовані в країнах, що агресивно діють проти України.

Після набуття чинності закону, українські церкви, підозрювані у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців для розриву зв’язків.

17 серпня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримала ініціативу щодо заборони релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

20 серпня 265 депутатів проголосували за заборону діяльності таких організацій, після чого спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав відповідний закон про заборону РПЦ в Україні.