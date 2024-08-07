Це зазначено у картках законів №11433 та №11434 на сайті Верховної ради.
Воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть до 9 листопада.
Останній раз Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у травні, до 11 серпня.
Відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 9 листопада.
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