Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації.

Це зазначено у картках законів №11433 та №11434 на сайті Верховної ради.

Воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть до 9 листопада.

Останній раз Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у травні, до 11 серпня.

Відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 9 листопада.