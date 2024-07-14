Про це глава держави повідомив у ранковому відеозверненні 14 липня.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про укладення трьох нових безпекових угод з Польщею, Люксембургом і Румунією. Також було прийнято рішення про підготовку угод із Чехією та Словенією після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії.

Також протягом тижня Президент провів десятки зустрічей з лідерами країн, керівниками урядів, конгресменами, суспільними лідерами Америки, Президентом Байденом і спікером Джонсоном.

Після цього глава держави збирається провести зустріч із губернаторами штатів, а потім з керівниками областей, оскільки нам потрібна співпраця між регіонами, громадами та їх лідерами. США готові допомагати на всіх рівнях, включаючи медицину, укриття, оборонні індустрії та інше.