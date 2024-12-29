Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у Різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку”, – наголосив глава держави.
Зеленський уточнив, що всього протягом цього тижня країна-агресор застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.
“Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру”, – підкреслив український лідер.
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