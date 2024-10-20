Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж тижня росіяни продовжували завдавати ударів по міста та громадах країни, застосовуючи ракети, КАБи та безпілотники різних типів.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram-каналі.

“Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей. За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив на тому, що об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Також український лідер вкотре нагадав, що Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони та далекобійності.