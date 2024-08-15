Видання The Wall Street Journal повідомило, що президент України Володимир Зеленський підтримав операцію з підриву "Північного потоку", але пізніше намагався її скасувати без успіху.

Про це пише The Wall Street Journal.

У травні 2022 року українські військові та бізнесмени обговорили ідею знищення “Північного потоку”, домовившись про фінансування та реалізацію цього проєкту, оскільки армія не мала достатніх коштів.

Для реалізації задуму операції знадобилося 300 тисяч доларів. У ній брала участь орендована яхта “Андромеда” з екіпажем з шести осіб, серед яких були підготовлені цивільні водолази, у тому числі жінка, що допомагала створити ілюзію дружньої групи на прогулянці.

“Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни”, – сказав один з офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Президент України Володимир Зеленський спочатку схвалив план операції, але після звернення ЦРУ наказав його зупинити.

Незважаючи на це, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирішив продовжити реалізацію плану, залучивши досвідчених офіцерів спеціальних операцій, зокрема полковника Романа Червінського, для координації атаки.

Залужний повідомив Зеленському, що диверсійна група, яка була відправлена на операцію, втратила зв’язок з зовнішнім світом і не могла бути відкликана, оскільки це могло б скомпрометувати місію.

Спочатку група розглядала складний план підриву трубопроводу, але вирішила використовувати невеликий вітрильник і команду з шести осіб.

Серед них був досвідчений шкіпер, який взяв короткострокову відпустку, та четверо глибоководних водолазів. Командир шкіпера не знав про його участь у цій операції.

Екіпаж, озброєний водолазним спорядженням, супутниковою навігацією, портативним гідролокатором та картами морського дна, вирушив на місію.

За інформацією з німецького розслідування, четверо водолазів працювали в парі в умовах темряви крижаної води, використовуючи потужну вибухівку HMX, під’єднану до детонаторів з таймером.

Екіпаж яхти “Андромеда” змушений був зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн через несприятливі погодні умови. Під час операції один з водолазів випадково впустив вибуховий пристрій на дно моря.

Хоча екіпаж обговорював можливість припинення роботи через погоду, шторм незабаром вщух. Свідки з інших яхт помітили, що “Андромеда” була єдиним судном з піднятим українським прапором.

WSJ провів інтерв’ю з чотирма українськими посадовцями з оборони, які підтвердили, що трубопроводи були законною ціллю в контексті війни з Росією. Німецьке розслідування не виявило зв’язку між президентом Зеленським і таємною операцією.

Залужний, нинішній посол України у Великій Британії, заперечив свою участь у цій операції, стверджуючи, що Збройні сили України не мають мандату на проведення закордонних місій, а будь-які інші припущення є провокацією.