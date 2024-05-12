Зокрема, глава держави, зазначив, що наразі тривають важкі оборонні бої на значній частині прикордонної смуги.

“Є села на Харківщині, які фактично із “сірої зони” стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування”, — повідомив Зеленський.

За його словами, мета атаки на Харківщину — розтягнути українські сили.

“Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися”, — вважає президент.

Він також додав, що зараз не менш загострена ситуація на Донецькому напрямку. Зокрема, “Покровський напрямок попри все — найбільш жорсткий”. Тільки за цю добу тут зафіксували вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі бої на Лиманському, Времівському, Краматорському та Куп’янському напрямках.