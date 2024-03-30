Влада США не позитивно ставиться до ударів українських військ по російських навфтопереробним заводам на території РФ, однак Вашингтон не може обмежити Україні використання зброї її власного виробництва.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, що було опубліковане у п’ятницю, 29 березня.

При цьому він зазначив, що Україна під час атак використовувала власні безпілотники.

” Реакція США не була позитивною… Ми використовували свої безпілотники. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете… Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, а росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. … Це справедливо”, – відповів президент.

Український лідер вважає, що удари по нафтопереробних заводах країни-агресора є справедливими й Україна припинить їх, лише коли “Росія заплатить ціну”.

Відзначається, що Вашингтон не може обмежити розгортання Україною власної зброї і стримати подібні атаки на енергетичні об’єкти всередині Росії.

У виданні відзначають, що Зеленський відчуває, що у нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь по енергетиці РФ – в надії на створення системи стримування.

Володимир Зеленський заявив , що удари по НПЗ є справедливими й Україна припинить їх, лише коли “Росія заплатить ціну”.