Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що представник команди Дональда Трампа з питань України та РосіїмКіт Келлог здійснить візит до Києва на початку січня 2025 року.

Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на питання журналістів.

Цей візит очікується ще до того, як Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США, що заплановано на 20 січня. Тому Келлог здійснить поїздку, не маючи формального статусу спецпредставника. Зеленський зазначив, що Київ готовий обговорити з американським генералом його пропозиції щодо завершення війни в Україні.

“Цей візит точно відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді побачимо, які конкретні ідеї він має на увазі”, – повідомив президент.

Зеленський також висловив сумніви щодо ефективності можливих ініціатив із припинення війни, враховуючи позицію російського керівництва. Він наголосив, що сумнівається у щирому бажанні Володимира Путіна завершити збройний конфлікт.

Попри скепсис, президент України зазначив, що будь-які спроби знайти дипломатичне рішення повинні враховувати реальні інтереси України та її територіальну цілісність.