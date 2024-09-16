Підготовка плану перемоги України у війні триває, і наразі вже понад 90% плану деталізовано.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 16 вересня.

За словами глави держави, протягом дня він провів наради, присвячені підготовці плану перемоги.

“Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру”, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що для кожного кроку розроблено чіткий список дій, які необхідні для посилення позицій.

“Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право”, – наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що наступного тижня план перемоги буде представлено союзникам.