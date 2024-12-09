Про це заявив Володимир Зеленський.
Президент пояснив, що наразі важко вести розмову щодо запрошення до НАТО з Дональдом Трампом, оскільки він ще не очолює Білий дім і не має юридичних прав для прийняття такого рішення.
“Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом США і від його позиції багато залежить”, — зазначив президент України.
Зокрема, він зазначив, що Київ може розглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення частини іноземних військ на території України до того, як країна стане членом НАТО.
“Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО”,— сказав Зеленський.
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