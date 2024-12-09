Про це заявив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що наразі важко вести розмову щодо запрошення до НАТО з Дональдом Трампом, оскільки він ще не очолює Білий дім і не має юридичних прав для прийняття такого рішення.

“Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом США і від його позиції багато залежить”, — зазначив президент України.

Зокрема, він зазначив, що Київ може розглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення частини іноземних військ на території України до того, як країна стане членом НАТО.