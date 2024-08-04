Президент Зеленський запропонував обговорити з НАТО можливість створення коаліції з сусідніх країн для перехоплення російських ракет, що загрожують їх територіям.

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам організувати зустріч із НАТО для обговорення створення коаліції країн-сусідів, які могли б збивати російські ракети, що летять у їхній бік.

“Такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни-сусіда – допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це, безумовно, треба було зробити давно”, – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що така коаліція є необхідною, оскільки покладати цю відповідальність лише на одну країну-сусіда є складно.

Зеленський вважає, що НАТО має обговорити можливості для формування цієї коаліції. Для цього він доручив підготувати зустріч у форматі Ради Україна – НАТО.