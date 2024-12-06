Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить до Парижа 7 грудня, щоб взяти участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері після його реставрації. Окрім цього, передбачається низка двосторонніх зустрічей, серед яких може бути спілкування з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на анонімного високопосадовця з України.

“Президент України буде присутній на урочистостях з нагоди реставрації Собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом Дональдом Трампом, який також буде на події”, – зазначив посадовець.

Також зазначається, що на церемонії в Парижі зберуться десятки світових лідерів. Окрім зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, Зеленський може використати нагоду для обговорення важливих питань з іншими присутніми політиками.

Захід стане важливим дипломатичним майданчиком для України, а можлива зустріч Зеленського і Трампа може стати першим контактом між ними після перемоги останнього на виборах у США.