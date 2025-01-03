Про це пише The Guardian.
Найдорожчим подарунком від іноземних лідерів стала діамантова прикраса вартістю $20,000, яку Джилл Байден отримала від прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді.
Ця діамантова прикраса, вагою 7,5 карата, була залишена для офіційного використання в Східному крилі Білого дому.
Серед інших дорогих подарунків, які отримав президент Байден, зазначені:
- альбом фотографій від президента Південної Кореї Юн Сок Йоля вартістю $7,100;
- статуетка монгольських воїнів за $3,495 від прем’єр-міністра Монголії;
- срібна чаша за $3,300 від султана Брунею;
- срібний піднос за $3,160 від президента Ізраїлю.
Інші подарунки, які отримала перша родина, були передані до архіву або використані для офіційних цілей. У звіті також згадується, що в деяких випадках співробітники можуть викупити подарунки за їх ринковою вартістю, хоча це трапляється рідко.
Окремо відзначено, що співробітники ЦРУ отримали розкішні подарунки на суму понад $132,000, більшість з яких була знищена.
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