У щорічному звіті Державного департаменту США оприлюднено список подарунків, які перша родина отримала від іноземних лідерів у 2023 році. Серед них був і подарунок від президента України Володимира Зеленського – колаж вартістю $2,400. Як вказано в документі, цей подарунок, як і інші цінні предмети, був переданий до Національного архіву для зберігання, оскільки його вартість перевищує встановлений ліміт у $480.

Про це пише The Guardian.

Найдорожчим подарунком від іноземних лідерів стала діамантова прикраса вартістю $20,000, яку Джилл Байден отримала від прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді.

Ця діамантова прикраса, вагою 7,5 карата, була залишена для офіційного використання в Східному крилі Білого дому.

Серед інших дорогих подарунків, які отримав президент Байден, зазначені:

альбом фотографій від президента Південної Кореї Юн Сок Йоля вартістю $7,100;

статуетка монгольських воїнів за $3,495 від прем’єр-міністра Монголії;

срібна чаша за $3,300 від султана Брунею;

срібний піднос за $3,160 від президента Ізраїлю.

Інші подарунки, які отримала перша родина, були передані до архіву або використані для офіційних цілей. У звіті також згадується, що в деяких випадках співробітники можуть викупити подарунки за їх ринковою вартістю, хоча це трапляється рідко.

Окремо відзначено, що співробітники ЦРУ отримали розкішні подарунки на суму понад $132,000, більшість з яких була знищена.