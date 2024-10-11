Про це повідомляє італійське видання Ansa.it.
Зазначається, що зустріч Зеленського та голови Ватикану тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки. Потім відбулася зустріч з українською делегацією.
“Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом “Мир — це тендітна квітка”. Український президент, зі свого боку, подарував Понтифіку картину олією “Різня в Бучі. Історія Марічки”, — пише видання.
Це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.
До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту “Великої сімки” (G7) в Італії.
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