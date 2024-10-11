11 жовтня під час свого візиту до Ватикану президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском і презентував йому картину, створену на основі воєнних злочинів Росії під час окупації Бучі.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.it.

Зазначається, що зустріч Зеленського та голови Ватикану тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки. Потім відбулася зустріч з українською делегацією.

“Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом “Мир — це тендітна квітка”. Український президент, зі свого боку, подарував Понтифіку картину олією “Різня в Бучі. Історія Марічки”, — пише видання.

Це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.

До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту “Великої сімки” (G7) в Італії.